رابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في قطاع غزة

غزة/ محمد زقوت

تتقدم صحيفة فلسطين ونافذتها الإلكترونية موقع " " بأجمل التهاني وأحر التبريكات من الطلبة الناجحين في امتحانات الثانوية العامة توجيهي لسنة 2022-2023.

وتتيح فلسطين أون لاين لطلبة الثانوية العامة التوجيهي لهذا العام، رابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي.. اضـغط هــــــــــنا وبالأسماء وأرقام الجلوس، ورابط فحص بوزارة التربية والتعليم لطلبة قطاع غزة برقم الجلوس فقط، ولا صحة لإمكانية البحث عن النتائج بالأسماء من خلال رابط الوزارة.

وسيتم تفعيل روابط الفحص من قِبل الوزارة يوم الخميس القادم الساعة التاسعة صباحًا، كما أعلنت الوزارة في مؤتمرها الصحفي.

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المصدر / فلسطين أون لاين + مواقع إلكترونية