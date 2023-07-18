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مجموعة حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين بسجون السلطة

18 يوليو 2023 . الساعة 11:21 بتوقيت القدس
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مجموعة حقوقية تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون الضفة

دعت مجموعة "محامون من أجل العدالة، الحقوقية، اليوم الثلاثاء، إلى التدخل الفوري للإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، تزامنًا مع تواصل انتهاكات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بحقّ المواطنين والطلبة والأسرى المحررين.

ودعت مجموعة "محامون من أجل العدالة" كافة المؤسسات الحقوقية، إلى التدخل الفوري للاطّلاع على الوضع الصحي للمعتقلين لدى جهاز الأمن الوقائي مراد ملايشة ومحمد براهمة.

وأشارت المجموعة الحقوقية إلى أنّ محامي الدفاع لم يتمكن اليوم من زيارتهما، رغم انتظاره مدة 3 ساعات أمام مركز التوقيف التابع لأجهزة أمن السلطة.

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وتُواصل أجهزة السلطة اعتقال 4 طلاب من جامعة النجاح، وتُغيّبهم قسرًا وقهرًا عن مقاعدهم الدراسية، وهم أحمد عتيق وصالح بشارة وصلاح عصفور وعكرمة الكيلاني.

وشاركت جماهير غفيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة مساء أمس، في وقفات احتجاجية رفضًا لسياسة الاعتقال السياسي التي تُنفّذها أجهزة السلطة في الضفة الغربية بحقّ المواطنين والمقاومين.

وكانت حركة حماس طالبت السلطة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أبطال شعبنا الفلسطيني المعتقلين سياسيًّا، وخاصة المقاومين في جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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