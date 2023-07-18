مطلوب مدرسين للعمل في المدرسة القرآنية الماليزية

إعلان توظيف صادر عن المدرسة القرآنية الماليزية تعلن فيه عن فتح باب التسجيل لوظيفة معلم للعام الدراسي (2023-2024م).
التخصصات المطلوبة
1- تعليم أساسي
2- رياضيات
3- اجتماعيات
4- تربية اسلامية
5- لغة انجليزية
شروط التسجيل
1- أن يكون حاصلاً على بكالوريوس تربوي في التخصص المطلوب.
2- الأولوية لمن معدله فوق 80%.
3- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاماً.
4- الأولوية لمن لديه خبرة في التدريس.
5- الأولوية لسكان الوسطى وغزة.
6- الإعلان خاص بالمعلمين الذكور فقط.
7- سيتم رفض جميع الطلبات المخالفة للشروط
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/waqdY7oy4Uje1Zfh9
- ينتهى التسجيل يوم الخميس الموافق 27/7/2023