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مطلوب مدرسين للعمل في المدرسة القرآنية الماليزية

18 يوليو 2023 . الساعة 10:44 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن المدرسة القرآنية الماليزية تعلن فيه عن فتح باب التسجيل لوظيفة معلم للعام الدراسي (2023-2024م).

التخصصات المطلوبة

1- تعليم أساسي

2- رياضيات

3- اجتماعيات

4- تربية اسلامية

5- لغة انجليزية

شروط التسجيل

1- أن يكون حاصلاً على بكالوريوس تربوي في التخصص المطلوب.

2- الأولوية لمن معدله فوق 80%.

3- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاماً.

4- الأولوية لمن لديه خبرة في التدريس.

5- الأولوية لسكان الوسطى وغزة.

6- الإعلان خاص بالمعلمين الذكور فقط.

7- سيتم رفض جميع الطلبات المخالفة للشروط

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/waqdY7oy4Uje1Zfh9

- ينتهى التسجيل يوم الخميس الموافق 27/7/2023

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