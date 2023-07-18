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42 من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في "نفحة"

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42 من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في "نفحة"

18 يوليو 2023 . الساعة 10:29 بتوقيت القدس
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أهالي من غزة يزورون أبناءهم في سجون الاحتلال (أرشيف)

توجهت عائلات من ذوي أسرى قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، لزيارة أبنائهم في سجن نفحة الإسرائيلي.

وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بأنّ 42 مواطناً من ذوي الأسرى في القطاع، توجهوا لزيارة 25 أسيراً من أبنائهم في سجن "نفحة".

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ويقبع حوالي 5000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، بينهم نحو 350 أسيراً من قطاع غزة، يعيشون ظروفاً صعبة، في بيئة يجتهد الاحتلال بجعلها وحشية وبائسة وغير صحية، لا تصلح للعيش الآدمي، وسط ممارسات قمعيّة بحق الأسرى، تُفاقم معاناتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#سجن نفحة #أسرى غزة #زيارة أهالي الأسرى

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