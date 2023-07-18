أبو كويك: الاعتقالات السياسية تُفتّت الوحدة وتخدم الاحتلال بشكل مباشر

قال القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك إنّ الاعتقالات السياسية تُفتّت الوحدة الوطنية وتخدم الاحتلال بشكل مباشر.

وأوضح أبو كويك أنّ الجماهير الشعبية التي خرجت في مسيرات تُطالب السلطة بوقف الاعتقالات السياسية والتنسيق الأمني مع الاحتلال.

وطالب السلطة بإنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال ووقف الاعتقالات السياسية والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين لاسيما ونحن على أبواب لقاء وطني مرتقب.

وأشار إلى أنّ المعتقلين السياسيين يتعرضون للتعذيب في سجون السلطة، مؤكدًا أنّ التنسيق الأمني مع الاحتلال يُشكّل خطرًا كبيرًا على القضية الفلسطينية.

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وأضاف أنه يجب مواجهة حكومة الاحتلال الفاشية بوحدة وطنية وانتفاضة شعبية عارمة، وعلى السلطة أن تحمي المقاومة وأن تُطوّرها وتدعمها كما تفعل حكومة غزة.

وشاركت جماهير غفيرة في جنين مساء أمس الإثنين، في وقفات احتجاجية رفضًا لسياسة الاعتقال السياسي التي تُنفّذها أجهزة السلطة في الضفة الغربية بحقّ المواطنين والمقاومين.

مسيرات غضب

وجاءت الوقفات الاحتجاجية استجابةً لنداء المقاومين في جنين، للمشاركة في مسيرات غضب في محافظات الضفة الغربية تنديدًا بالاعتقال السياسي وملاحقة المقاومين من قِبل أجهزة أمن السلطة.

وطالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، السلطة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أبطال شعبنا الفلسطيني المعتقلين سياسيًّا في سجون السلطة، وخاصة المقاومين في جنين.

وقال بدران إننا إذ نستنكر استمرار أجهزة السلطة في ملاحقة المقاومين وأبطال شعبنا؛ فإننا ندعو مختلف الجهات لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للضغط وإنهاء هذه السياسة المسيئة، بما فيها الحراك الجماهيري المُعبّر عن نبض شعبنا في رفض الاعتقالات السياسية والتنسيق الأمني مع العدو الصهيوني.

المصدر / فلسطين أون لاين