المرور بغزة: وفاة وإصابتان في 3 حوادث سير خلال 24 ساعة

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن 3 حودث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، في بيان مقتضب عبر صفحتها الإلكترونية، أن الحوادث المذكورة أسفرت عن حالة وفاة وإصابتان بجروح طفيفة.

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وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 4 مركبات ومكونات الطريق، جرَّاء الحوادث المذكورة.

وكانت شرطة المرور والنجدة، أعلنت أمس عن وفاة الطفلة أسماء محمد أسامة أبو أمونة 4 سنوات جراء صدمها من قبل شاحنة من نوع داف على مفترق الأوروبي بالمحافظة، مشيرة إلى توقيف سائق الشاحنة وهو (م،ق)، وحجز الشاحنة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

المصدر / فلسطين أون لاين