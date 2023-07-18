قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات جديدة في مناطق متفرقة بـ الضفة الغربية، تزامناً مع تجدد اعتداءات المستوطنين شمال أريحا.

واعتقلت قوات الاحتلال الشبان محمد أحمد أبو عليا وأحمد عبد الفتاح ومؤيد عبد المجيد أبو عليا، عقب اقتحام منازلهم في قرية المغير شرق رام الله.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وهو أحمد كمال العمور (19 عاماً)، بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه.

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وطالت اعتقالات الاحتلال أحد الشبان في محافظة طولكرم، فيما اقتحم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال مساء أمس، بلدة العودة شمال محافظة أريحا.

وقامت مجموعة كبيرة من المستوطنين بترويع الفلسطينيين تحت حماية قوات الاحتلال، التي أطلقت طائرات مسيرة في الأجواء لتصوير تحركات المواطنين.

وواصلت قوات الاحتلال إجبار أصحاب التجارية في العوجا على إغلاقها، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من إحدى المحال.

المصدر / فلسطين أون لاين