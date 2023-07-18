إصابة 5 أسرى عقب اندلاع حريق في سجن النقب

أعلنت إدارة سجن النقب الصحراوي، اليوم الثلاثاء، إصابة 5 أسرى بعد اندلاع حريق في السجن.

ووفق مصادر هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فقد تم نقل الأسرى المصابين إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع صباح اليوم لتلقي العلاج.

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وبلغ عدد الأسرى حسب بيان لنادي الأسير في أول أيام عيد الأضحى المبارك نحو 5000 أسير يقبعون في سجون الاحتلال، من بينهم 160 طفلا، و30 أسيرة، و1083 اسيرا إداريا.

من الأسرى 23 أسيرا من الأسرى القدامى المعتقلون قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" داخل سجون الاحتلال، و11 أسيرا من المحررين، الذين اعتقلوا منذ ما قبل أوسلو، وحرروا عام 2011 ، وأعيد اعتقالهم عام 2014.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين