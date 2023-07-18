ملياردير مسلم يحصل على إذن بتحويل مجمع ترفيهي في لندن إلى مسجد

نجح ملياردير بريطاني مسلم في الحصول على إذن من مجلس مدينة وستمنستر لتحويل مجمع ترفيهي تاريخي في لندن إلى مسجد.

ووفق وسائل إعلام بريطانية فإن آصف عزيز، البالغ من العمر 56 عاما، سيتولى مهمة تحويل المجمع الترفيهي "تروكاديرو" الذي يعد معلما رئيسيا في وسط العاصمة لندن إلى مسجد.

وفي عام 2020، تقدم عزيز بطلب لبناء مسجد يتسع لألف شخص لكن "مجلس وستمنستر" البلدي، رفض طلبه بعد اعتراض شديد من السكان ومن جماعات اليمين المتطرف، إلا أن مجلس المدينة عاد ووافق على إقامة مسجد من 3 طوابق يستوعب 390 مصليا.

وقال متحدث باسم المجلس "وافقت لجنة التخطيط التابعة للمجلس في مايو/أيار 2023 على طلب قدمته شركة كريتيريون كابيتال التي يشغل عزيز منصب رئيسها التنفيذي لتحويل جزء من تروكاديرو لندن إلى مسجد".

وسيُبنى المسجد عبر "مؤسسة عزيز" الخيرية، المالكة للمبنى، ويُعتقد أنه سيُطلق عليه "ساحة صلاة بيكاديللي" ويمكن افتتاحه في غضون أشهر.

وتم افتتاح تروكاديرو -الواقع بين ميدان بيكاديللي وسوهو- أول مرة عام 1896 كمطعم، لكن تم إغلاقه عام 1965، ثم أعيد افتتاحه عام 1984 ليكون متحفا ترفيهيا.

وفي عام 2005، اشترى آصف عزيز تروكاديرو مقابل أكثر من 220 مليون جنيه إسترليني (363 مليون دولار)، وافتتح جزءا من المبنى فندقا عام 2020.

ويتكون المجمع من أبنية تاريخية عدة، أحدها فندق يضم 490 غرفة، كما يضم مطعما شهيرا، إضافة لمراكز ترفيهية ومراكز البيع والتسوق.

واستمد المبنى التاريخي اسمه من "معركة تروكاديرو" المعروفة بأنها الوحيدة في الغزو الفرنسي لإسبانيا، والتي اندلعت في 31 أغسطس/آب عام 1823 بهدف دعم الملك الإسباني فرناندو السابع، وانتصرت فيها الجيوش الفرنسية على القوات الليبرالية بإسبانيا وأعادت الحكم المطلق للملك.

وولد آصف عزيز في جمهورية مالاوي عام 1967، ويشتهر في بريطانيا بلقب "مستر ويست أند" إشارة للمنطقة التي يركز استثماراته العقارية فيها بوسط العاصمة البريطانية.

المصدر / الجزيرة نت