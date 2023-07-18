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سرايا القدس: الحشود المنددة باعتقالات السلطة تؤكد صوابية خيار المقاومة

18 يوليو 2023 . الساعة 00:38 بتوقيت القدس
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قالت سرايا القدس- كتيبة جنين، إن الحشود الجماهيرية التي خرجت في مسيرات تضامنية مساء الاثنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتؤكد على صوابية النهج وخيار المقاومة، وتأكيد للقريب والبعيد أن خيار المقاومة هو خيار الشعب الفلسطيني ككل وليس خيار فصيل بعينه.

وفي بيان للسرايا أصدرته منتصف الليل، توجهت فيه بالشكر والعرفان لكافة أبناء شعبنا الذي لبى هذه الدعوة المباركة بكافة أماكن تواجده للوقوف بوجه هذه السياسات الظالمة التي تستهدف المجاهدين وتنكل بهم تحت حجج ومبررات واهية وكاذبة.

ودعت شعبنا في الضفة وكافة أماكن تواجده للاستمرار بالوقفات المنددة والرافضة لاعتقال السلطة للمقاومين.

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وشددت سرايا القدس على أن واجب المجاهدين اليوم زعزعة استقرار الكيان المؤقت وما أعددناه للاحتلال ستروه قريبا بعون الله.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، دعت السرايا الجماهير الفلسطينية إلى المشاركة في مسيرات غضب في كافة المحافظات للتنديد باعتقالات السلطة المتصاعدة ضد المقاومين في الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جنين #الاعتقالات السياسية #سرايا القدس

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