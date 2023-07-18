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الكوري سون يكشف سبب رفضه الانتقال للدوري السعودي

18 يوليو 2023 . الساعة 00:27 بتوقيت القدس
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الكوري سون يكشف سبب رفضه الانتقال للدوري السعودي

كشف الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن الأسباب التي دفعته إلى رفض أحد العروض المالية الكبيرة القادمة من دوري روشن السعودي هذا الصيف.

وقال سون خلال مؤتمر صحفي على هامش الجولة التحضيرية التي يقيمها النادي الإنجليزي: "نعم تلقيت عرضًا من أحد الأندية السعودية هذا الصيف، ولو كنت أرغب في الذهاب إلى هناك، لما كنت مع توتنهام هوتسبير في جولته التحضيرية".

وتابع: "أحب كرة القدم، وأعلم أن المال مهم للغاية، لكنني دومًا حلمت باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأريد مواصلة مشواري هناك".

وأضاف: "العديد من اللاعبين الكبار انتقلوا للعب في الدوري السعودي، إنه أمر مثير بكل تأكيد، لكن الدوري الإنجليزي ما زال حلمًا كبيرًا بالنسبة لي، وأتطلع إلى مواصلة مشواري في البريميرليغ الموسم المقبل".

واختتم سون تصريحاته بالقول إن اللعب في الدوري السعودي يمثل فكرة مغرية على صعيد مسيرته الاحترافية، لكنه لن يقدم على هذه الخطوة في الوقت الراهن.

وانضم سون البالغ من العمر (31) عامًا، إلى صفوف توتنهام هوتسبير عام 2015 قادمًا من باير ليفركوزن الألماني، وخاض بصحبته ثمانية مواسم كاملة ليشارك في 372 مواجهة عبر مختلف المسابقات، محرزًا 145 هدفًا مع تقديم 80 تمريرة حاسمة.

جدير بالذكر أن العديد من نجوم كرة القدم انضموا للعب في الدوري السعودي الموسم المقبل، يتقدمهم الفرنسيان كريم بنزيما ونغولو كانتي، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، والسنغالي كاليدو كوليبالي، إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف النصر منذ الموسم الماضي.
 

المصدر / فلسطين اونلاين
#توتنهام #الدوري السعودي #سون

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