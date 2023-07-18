قيادي بالشعبية: ملاحقة السلطة للمقاومين بالضفة لن تثني شعبنا عن مواصلة طريق التحرير

أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إياد عوض الله، أنّ ملاحقة السلطة للمقاومين بالضفة لن تثني شعبنا عن مواصلة المقاومة ضد الاحتلال لتصفية وجوده وتحقيق أهدافه في التحرير والعودة.

وشدد عوض الله في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في وقفة احتجاجية في رفح نظمتها مساء الاثنين حركة الجهاد الإسلامي رفضاً لاستمرار السلطة في الاعتقالات السياسية، على أنّ السلطة لم تستخلص الدروس والعبر ولم تتعظ من استمرارها بهذا النهج المدمر، حيث وسعت من هذه السياسة رغم عدوان الاحتلال ومجازره بحق شعبنا.

اقرأ أيضا: بالفيديو والصور مظاهرات حاشدة بالضفة وغزة رفضًا للاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة السلطة

ولفت إلى أنّ استمرار السلطة بهذه المسلكيات الضارة توجه رسائل سلبية لجولات الحوار المزمع تنظيمها في القاهرة أواخر الشهر الحالي.

كما أكد عوض الله على رفض شعبنا للاعتقالات السياسية بمختلف أشكالها، والملاحقات المستمرة لحرية الرأي والتعبير التي تتسبب بالضرر للمقاومين الحالة الوحدة.

وبين أنّ السلطة تمارس هذا السلوك لأنها ليست معنية بنجاح جولات الحوار الوطني القادمة في القاهرة، خصوصاً وأنها لم تذعن للضغط الشعبي والفصائلي الداعي للتصدي له.

وقال إنّ "إجراءات السلطة لن تثني شعبنا عن مواصلة المقاومة ضد الاحتلال لتصفية وجوده وتحقيق أهدافه في التحرير والعودة".

ودعا عوض الله قيادة السلطة إلى الانصياع للمطلب الشعبي الرافض للاعتقالات السياسية والتنسيق الأمني بالتوقف عن هذا النهج المسيء لنضال شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين