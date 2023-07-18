عرض سعودي للأرجنتيني كوريا

كشف الصحفي الإيطالي، ألفريدو بيدولا، عبر موقعه الرسمي، أن مهاجم نادي إنتر ميلان، الأرجنتيني خواكين كوريا، تلقى عرضًا للعب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ولم يكشف بيدولا عن اسم الفريق السعودي الذي يسعى للظفر بخدمات كوريا، مؤكدًا أن اللاعب صاحب الـ28 عامًا يتمنى الاستمرار في الكرة الأوروبية، لكنه في الوقت ذاته، لا يُمانع اللعب في دوري روشن السعودي.



وكان كوريا قد انضم إلى "النيراتزوري" في يوليو/ تموز 2021، قادمًا من لاتسيو، وينتهي عقده الحالي في يونيو/ حزيران 2025، وتبلغ قيمته السوقية 12 مليون يورو، استنادًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.



ودافع اللاعب الأرجنتيني عن قميص إنتر ميلان في 77 مباراة عبر كل المسابقات، وسجل 10 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة، وحصل مع فريقه على لقب كأس إيطاليا مرتين، وكأس السوبر الإيطالي مرتين، ويملك كوريا في جعبته 19 مباراة دولية برفقة المنتخب الأرجنتيني، أحرز فيها 4 أهداف.



يُذكر أن أندية دوري روشن السعودي استقطبت أكثر من نجم عالمي مؤخرًا، على غرار انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش إلى النصر، وتعاقد الاتحاد مع الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي، وذهاب البرتغالي روبن نيفيز والسنغالي كاليدو كوليبالي إلى الهلال، بالإضافة لانتقال المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو والحارس السنغالي إدوارد ميندي لصفوف الأهلي.

المصدر / فلسطين اونلاين