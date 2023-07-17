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الناشطة البرغوثي: عمليات المقاومة المتصاعدة تردع اعتداءات المستوطنين بالضفة

17 يوليو 2023 . الساعة 23:42 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

قالت الناشطة السياسة فادية البرغوثي إن تصاعد اعتداءات المستوطنين على شعبنا ومقدساته يأتي بدعم وتشجيع حكومة الاحتلال الفاشية.

وأضافت البرغوثي أن مجموعات المستوطنين باتت أكثر جرأة في استباحة الدم الفلسطيني، داعية إلى ضرورة أن يكون هناك استراتيجية واضحة في مواجهة اعتداءاتهم.

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وأكدت على أن المقاومة بالضفة الغربية ردعت المستوطنين من خلال العمليات البطولية التي تصاعدت مؤخرا.

وأشارت إلى أن شعبنا الفلسطيني يقاوم ويتصدى لاعتداءات المستوطنين المستمرة من خلال المجموعات التي تم تشكليها مؤخرا.

وأردفت: "المستوطنون واهمون إن ظنوا أن اعتداءاتهم على المقدسيين قادرة على إجبارهم على ترك المدينة".

ولفتت إلى أن السلطة باتت تطالب المواطن الفلسطيني بحماية نفسه وفي المقابل تلاحق وتعتقل المقاومين.

ويصعد المستوطنون من انتهاكاتهم وجرائمهم بحق المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم في الضفة الغربية، بحماية من قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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