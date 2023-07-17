20 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال 24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 20 عملًا مقاومًا خلال الـ 24 الأخيرة، شملت عمليتي إطلاق نار، وإحراق نقطة عسكرية والتصدي لاعتداءات المستوطنين، و12 مواجهة، أصيب خلالها جندي إسرائيلي و5 مستوطنين.

وأصيب جندي إسرائيلي رشقًا بالحجارة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب قرية عزون شرق قلقيلية، و5 مستوطنين خلال التصدي لاعتداءاتهم وتحطيم 3 بعد استهدافهم بالحجارة قرب القرية.

وأطلق مقاومون النار صوب حاجز جبارة الاحتلالي في طولكرم، واستهدفوا قوات الاحتلال بالرصاص خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بأريحا.

واستهدف الشبان الثائر البرج العسكري المقام على مدخل مخيم العروب شمال الخليل بالزجاجات الحارقة، مما أدى لاشتعال النيران فيه.

واندلعت مواجهات في 12 نقطة متفرقة، شهدتها مناطق القدس ورام الله وقلقيلية وأريحا والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وخلال الفترة الممتدة ما بين بين 07-07-2023 حتى 13-07-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 182 أعمال مقاومة، بينها 15 عملية إطلاق نار، وإطلاق صاروخين، وعمليتي طعن أو محاولة طعن.

المصدر / فلسطين أون لاين