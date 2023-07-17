مظاهرات حاشدة بالضفة وغزة رفضًا للاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة السلطة

انطلقت مسيرات حاشدة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة، تنديدًا بالاعتقالات السياسية التي تمارسها السلطة ضد المقاومين والنشطاء في الضفة الغربية.

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فقد انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة، في مخيم جنين رفضًا واستنكارًا للاعتقالات السياسية التي تمارسها السلطة الفلسطينية ضد الشبان والمقاومين في الضفة الغربية.

وأطلق المشاركون في المسيرة هتافات غاضبة رفضًا لاعتقال المقاومين، كما هتفوا للمقاومين بجنين، مؤكدين دعمهم للمقاومة.

واعتبرت أمهات الشهداء اللاتي شاركن في المسيرات في جنين، أن الاعتقالات السياسية تأتي في سياق الغدر للمقاومة، مؤكدات أن اعتقال المقاومين الذين يدافعون عن المخيم ويحرسون المخيم من الاحتلال ليل نهار، هو طعنة في خاصرة المخيم.

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كما خرجت مسيرة حاشدة في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، رفضًا للاعتقال السياسي وملاحقة أجهزة السلطة للمقاومين.

وكانت أجهزة السلطة قد دفعت بأرتال من عناصرها إلى مدينة جنين، لمواجهة مسيرات الرفض للاعتقال السياسي وملاحقة المقاومين التي دعت لها فصائل المقاومة في الضفة وغزة.

كما اعتلى عناصر من السلطة أسطح البنايات المطلة على خط سير المسيرة في جنين.

وأغلقت أجهزة السلطة ميدان المنارة وسط رام الله أمام المركبات، في محاولة منها لمنع تجمهر الشبان والمواطنين في وقفات ضد الاعتقالات السياسية.

وجاءت الوقفات الاحتجاجية استجابةً لنداء المقاومين في جنين، للمشاركة في مسيرات غضب في محافظات الضفة الغربية تنديداً بالاعتقال السياسي وملاحقة المقاومين من قبل أجهزة أمن السلطة.

وفي وقت سابق، دعت كتائب القسام في مخيم جنين اليوم الاثنين، إلى الوقوف بشكل موحد في المخيم ضد الاعتقالات السياسية، معربة عن إدانتها واستنكارها لهذه الاعتقالات.

وجددت كتائب القسام دعوتها لشعبنا الفلسطيني، للخروج مساء اليوم للوقوف بوجه الاعتقالات السياسية.

المصدر / فلسطين أون لاين