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مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في حوارة

17 يوليو 2023 . الساعة 22:08 بتوقيت القدس
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مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في حوارة

هاجم مستوطنون، مساء اليوم الإثنين، مركبات المواطنين في بلدة حوارة، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، أنّ مستوطنين انتشروا على طول شارع حوارة الرئيس، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهاجموا المركبات الفلسطينية المارة بالحجارة.

وأضافت، أنّ عددًا من المستوطنين تواجدوا عند منطقة "المنشرة" القريبة من قرية برقة شمال غرب نابلس، وسط تخوفات من تنفيذهم اعتداءات بحقّ المواطنين في المنطقة.

وفي السياق ذاته، شدّدت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة نابلس.

كما أغلقت قوات الاحتلال حاجز حوارة أمام المواطنين في كلا الاتجاهين، فيما أوقفت المركبات وفتشتها عند حاجز صرة غربًا، ما تسبّب بأزمة مرورية خانقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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