البنتاغون: سنرسل مقاتلات وبارجة حربية للشرق الأوسط للدفاع عن مصالحنا وحماية الملاحة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أنها سترسل مقاتلات إضافية وبارجة حربية إلى مياه الخليج لتأمين الملاحة البحرية.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة سترسل مقاتلات إضافية من طرازي إف-35 وإف-16 إلى جانب بارجة حربية إلى الشرق الأوسط، في محاولة لمراقبة الممرات المائية الرئيسية في المنطقة بعد تعرض سفن شحن تجارية للاحتجاز أو المضايقة من جانب إيران في الأشهر القليلة الماضية.

وقالت سابرينا سينغ، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية للصحفيين: "يعزز البنتاغون وجودنا وقدرتنا على مراقبة مضيق هرمز والمياه المحيطة".

المصدر / وكالات