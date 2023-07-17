البهداري يحسم قرار البقاء في غزة

وائل الحلبي:

أكد نادي شباب الظاهرية على مواصلة المدافع المخضرم أحمد البهداري مشواره مع الفريق في الموسم المقبل، في ظل الدور الهام الذي شكله مع الفريق في الموسم الماضي.

وقال خالد جبارين لـ:"فلسطين" إن الظاهرية اتفق مع البهداري على العودة إلى الضفة الغربية الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من مراسم زفاف شقيقه حيث سيكون متواجد مع الفريق قبل انطلاق منافسات دوري المحترفين بداية أغسطس القادم.

وكان الظاهرية تعاقد مع البهداري في الانتقالات الصيفية الماضية رفقة زميله محمود النيرب لمدة موسمين، قبل أن يتم فسخ العقد مع النيرب منتصف الموسم الماضي بناء على طلب اللاعب الذي قرر العودة إلى صفوف خدمات رفح.

وشهدت الفترة الماضية مساعي من خدمات رفح لاستعادة البهداري، إلا أن اللاعب اتفق مع إدارة الظاهرية على العودة إلى صفوف الفريق على أن يخوض التدريبات بشكل يومي مع خدمات رفح للحفاظ على جاهزيته.

ويعتبر البهداري أحد أبرز اللاعبين في مركز قلب الدفاع وساهم في تتويج خدمات رفح بلقب الدوري الممتاز ثلاث مرات إلى جانب لقبين كأس غزة ولقب كأس السوبر، قبل أن يظهر بشكل لافت مع الغزلان في الموسم الماضي.

ويعول الظاهرية على وجود البهداري مع الفريق في الموسم الجديد الذي يسعى فيه للمنافسة على لقبي دوري المحترفين وكأس الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين