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خطوات جديدة بعد اجتماع أندية الدرجة الممتازة

17 يوليو 2023 . الساعة 20:57 بتوقيت القدس
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خطوات جديدة بعد اجتماع أندية الدرجة الممتازة 
غزة/ وائل الحلبي:

قررت أندية دوري الدرجة الممتازة اتخاذ عدة خطوات بعد اعتذار  شركة أوريدو عن رعاية الدوري الممتاز.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الأندية في مقر نادي شباب رفح.

واتفقت الأندية على تشكيل لجنة لزيارة عصام الدعاليس رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، وأحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لوضعهما في صورة الأمور الرياضية الحالية، وأهمية مساندتهم للأندية للقيام بواجباتها اتجاه اللاعبين والأجهزة الفنية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الأندية لحل الأزمات المالية التي تعاني منها، في اعتذار شركة أوريدو عن الرعاية وعدم وضوح الرؤية حول منحة المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يتم التواصل مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة واتحاد كرة القدم، ومتابعة نتائج الخطوات التي ستتخذها الأندية خلال الأيام القليلة القادمة.

وحضر الاجتماع 7 أندية هي : شباب رفح، اتحاد الشجاعية، شباب جباليا، الشاطئ، شباب خانيونس، اتحاد خانيونس، والصداقة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدم وجود رعاية لمختلف البطولات وعدم وضوح الرؤية في توفير الدعم المالي للموسم الجديد مع قرب انطلاق كأس غزة 2023، حيث تم الاتفاق على عقد لقاء موسع لأندية الدرجتين الممتازة والأولى في وقت لاحق لترتيب الاوضاع الرياضية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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