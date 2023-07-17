بدران: نُطالب السلطة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين السياسيين

جدد، حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مطالبته لأجهزة السلطة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أبطال شعبنا الفلسطيني المعتقلين سياسيا في سجونها، وخاصة المقاومين في جنين.

وقال بدران في تصريح صحفي وصل نسخة عنه: "إننا إذ نستنكر استمرار أجهزة السلطة في ملاحقة المقاومين وأبطال شعبنا؛ فإننا ندعو مختلف الجهات لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للضغط وإنهاء هذه السياسة المُسيئة، بما فيها الحراك الجماهيري المُعبّر عن نبض شعبنا في رفض الاعتقالات السياسية والتنسيق الأمني مع العدو الصهيوني".

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وتواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها بحقّ المواطنين في الضفة الغربية، وملاحقاتها واعتقالاتها على خلفية سياسية بحقّ الطلبة والنشطاء والمحررين والمقاومين.

كما انطلقت دعوات للخروج بمسيرات غاضبة في مدينة جنين ومخيمها وريفها، اليوم الإثنين الساعة التاسعة مساء، تنديدًا بالاعتقال السياسي وملاحقة المقاومين في الضفة.

وفي وقت سابق، قال مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة إنّ المجموعة وثّقت ما يزيد عن 300 حالة اعتقال سياسي منذ بداية عام 2023.

وأشار إلى أنّ عدد المعتقلين السياسيين حاليًّا أكثر من 40 معتقلًا، لافتًا إلى أنّ 40% من الحالات التي يصدر بها قرارات بالإفراج من قِبل القضاء يتم رفض تنفيذ هذه القرارات أو تحويل أصحابها على قضية أخرى لتمديد احتجازهم.

المصدر / فلسطين أون لاين