تشيلسي يتعاقد مع البرازيلي الواعد أنجيلو غابرييل

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي ضم الجناح البرازيلي الواعد أنجيلو غابرييل اليوم الأحد، بعقد طويل الأمد، قادمًا من نادي سانتوس البرازيلي، في صفقة قدرت بـ15 مليون يورو، حسب ما كشف عنه خبير الانتقالات الإيطالي "فابريزيو رومانو".



ولم يكشف تشيلسي عن تفاصيل العقد واكتفى عبر بيان رسمي بالتعريف بلاعبه الجديد، والذي قال عنه: "غابرييل جناح أيسر كان يلعب في الجهة اليمنى من خط هجوم سانتوس، ويُعدُّ أصغر لاعب شارك في مسابقة الدوري البرازيلي بسنّ 15 عامًا و308 أيام".



ويُعدُّ غابرييل (18 عامًا) من أبرز المواهب البرازيلية الصاعدة، وتمكن من حجز مكانة في تشكيلة سانتوس على الرغم من صغر سنه، وشارك معه حتى الآن في 129 مباراة بمختلف المسابقات، ما جعله محل اهتمام تشيلسي الذي يسعى لضمان مستقبل خط هجومه لأعوام طويلة.



من جهة أخرى، أكد رومانو أنّ تشيلسي قد يلجأ إلى إعارة غابرييل إلى أحد الأندية الأوروبية في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أنّ نادي ستراسبورغ الفرنسي قد يكون الوجهة المناسبة للّاعب، باعتباره مملوكًا من طرف مالك تشيلسي تود بوهلي.



ورغم ذلك، فإنّ الدولي البرازيلي في المنتخب تحت 20 عامًا سيكون حاضرًا في صفوف تشيلسي خلال جولة الفريق الصيفية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تنطلق اليوم الإثنين.

المصدر / فلسطين اونلاين