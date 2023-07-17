ميلان يسعى لضم المهاجم الإيراني مهدي طارمي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي ميلان الإيطالي دخل بقوة سباق المهتمين بخدمات المهاجم الدولي الإيراني في صفوف بورتو البرتغالي مهدي طارمي.



وذكر موقع "فوت ميركاتو" نقلًا عن صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية "أن ميلان تواصل مع إدارة بورتو ودخل معها في مفاوضات مباشرة من أجل التعاقد مع المهاجم الإيراني".



ويريد ميلان انتداب طارمي بقيمة أقل من 20 مليون يورو، في وقت يطالب ناديه بورتو بمبلغ 20 مليون يورو لتسريحه؛ لذلك فإن هذه الاختلافات ستذللها المفاوضات، لاسيما أن الميلان جدي في مسعاه لضم طارمي.



وكان العملاقان الإنجليزيان مانشستر يونايتد وأرسنال قد أبديا اهتمامهما بالتعاقد مع طارمي؛ إذ إن فريق "الشياطين الحمر" وجه بوصلته نحو هداف الدوري البرتغالي للموسم المنقضي، بعدما تيقن من صعوبة التعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين الذي تبالغ إدارة توتنهام في مطالبها المالية لتسريحه.



وأثبت طارمي خلال الموسم المنقضي فعالية كبيرة أمام مرمى الأندية المنافسة لفريق بورتو، حيث تمكن من هز الشباك في 31 مناسبة، وسجل 22 هدفًا في الدوري البرتغالي والذي تصدر بها لائحة الهدافين.



واستقدم نادي بورتو طارمي (30 عامًا) في عام 2020 وهو مرتبط معه حتى عام 2024، وبالتالي لن يتردد في بيعه خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية، وقد حدد سعره بـ20 مليون يورو.

المصدر / فلسطين اونلاين