فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"شهداء الأقصى" بطولكرم: نعلن براءتنا من اعتقالات السلطة للمقاومين

خطوات جديدة بعد اجتماع أندية الدرجة الممتازة

بدران: نُطالب السلطة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين السياسيين

سبع مهن تعرض النساء لتزايد خطر الإصابة بسرطان المبيض

تشلسي يتعاقد مع البرازيلي الواعد أنجيلو غابرييل

"خريشة" يدعو للإفراج عن المعتقلين السياسيين والحفاظ على السلم الأهلي

ميلان يسعى لضم المهاجم الإيراني مهدي طارمي

اتحاد كرة القدم يجتمع بأندية الدرجة الممتازة

تفاصيل جديدة حول أكبر سرقة مجوهرات في تاريخ الولايات المتحدة

مانشستر سيتي يسعى لضم المغربي أشرف حكيمي

"خريشة" يدعو للإفراج عن المعتقلين السياسيين والحفاظ على السلم الأهلي

17 يوليو 2023 . الساعة 20:34 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

دعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، إلى ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سجون أجهزة السلطة. 

وقال خريشة في تصريحات صحفية، إن الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة الميدان واجب كل الوطنيين.

وتواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية، وملاحقاتها واعتقالاتها على خلفية سياسية بحق الطلبة والنشطاء والمحررين والمقاومين.

كما انطلقت دعوات للخروج بمسيرات غاضبة في مدينة جنين ومخيمها وريفها، اليوم الاثنين الساعة التاسعة مساء، تنديدًا بالاعتقال السياسي وملاحقة المقاومين في الضفة.

وفي وقت سابق، قال مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة إن المجموعة وثقت ما يزيد عن 300 حالة اعتقال سياسي منذ بداية عام 2023.

وأشار إلى أن عدد المعتقلين السياسيين حاليًا أكثر من 40 معتقلا، لافتًا إلى أن 40% من الحالات التي يصدر بها قرارات بالإفراج من قبل القضاء يتم رفض تنفيذ هذه القرارات أو تحويل أصحابها على قضية أخرى لتمديد احتجازهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جنين #حسن خريشة #اعتقال سياسي #أجهزة السلطة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023