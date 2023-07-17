"خريشة" يدعو للإفراج عن المعتقلين السياسيين والحفاظ على السلم الأهلي

دعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، إلى ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في سجون أجهزة السلطة.

وقال خريشة في تصريحات صحفية، إن الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة الميدان واجب كل الوطنيين.

وتواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية، وملاحقاتها واعتقالاتها على خلفية سياسية بحق الطلبة والنشطاء والمحررين والمقاومين.

كما انطلقت دعوات للخروج بمسيرات غاضبة في مدينة جنين ومخيمها وريفها، اليوم الاثنين الساعة التاسعة مساء، تنديدًا بالاعتقال السياسي وملاحقة المقاومين في الضفة.

وفي وقت سابق، قال مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة إن المجموعة وثقت ما يزيد عن 300 حالة اعتقال سياسي منذ بداية عام 2023.

وأشار إلى أن عدد المعتقلين السياسيين حاليًا أكثر من 40 معتقلا، لافتًا إلى أن 40% من الحالات التي يصدر بها قرارات بالإفراج من قبل القضاء يتم رفض تنفيذ هذه القرارات أو تحويل أصحابها على قضية أخرى لتمديد احتجازهم.

المصدر / فلسطين أون لاين