اتحاد كرة القدم يجتمع بأندية الدرجة الممتازة

غزة/ وائل الحلبي:

أكد صلاح أبو العطا عضو اتحاد كرة القدم حرص الاتحاد وكافة لجانه على تنفيذ أجندة الموسم الرياضي من خلال إطلاق المسابقات الرسمية للكبار والفئات العمرية، ومواصلة عملية التطوير للكوادر في مجال التحكيم والتدريب.

حديث أبو العطا جاء خلال الاجتماع الذي عقده الاتحاد مع رؤساء أندية الدرجة الممتازة، وناقش فيه كافة الترتيبات المتعلقة بانطلاق الموسم الجديد، والذي سينطلق بداية الأسبوع المقبل ببطولة كأس غزة 2023.

وأضاف عضو اتحاد كرة القدم أن تكاثف جهود المنظومة الرياضية سيكون دافعا قويا للحفاظ على مسيرة النشاط الرياضي وكرة القدم على وجه الخصوص، داعيا الأندية للتحلي بالمسؤولية الكاملة ومنع أي خروج سلبي للجماهير وحثهم على الابتعاد عن التعصب، من أجل تفادي تكرار ما حدث في الموسم الماضي بإقامة الجولات الخمسة الأخيرة بدون حضور الجمهور.

وشدد على حرص الاتحاد واهتمامه بمسابقات الفئات العمرية، والتي يسعى لإقامة بطولات خاصة بهذه الفئات، نظرا للأهمية الكبيرة التي تشكله في اكتشاف المواهب وانضمامهم للمنتخب الوطنية.

بدوره، قال محمد الأغا عضو الاتحاد إن لجنة الحكام عملت بشكل كبير لتجهيز الحكام قبل انطلاق الموسم، مبينا أن اللجنة تعقد بشكل دوري ورشات عمل ومحاضرات نظيرة وعملية من أجل الوصول لأفضل مستوى للتحكيم في إدارة مباريات كأس غزة والدوري بمختلف درجاته.

وعلى صعيد أندية الدوري الممتاز طالبت بتجديد شركة أوريدو لرعاية الدوري الممتاز واستمرار صرف منحة المجلس الأعلى للشباب والرياضة لكي يتسنى لها القيام بمسؤولياتها تجاه اللاعبين والمدربين، والعمل على صرف مكافآت الأبطال في المواسم الماضية.

المصدر / فلسطين أون لاين