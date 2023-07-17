مانشستر سيتي يسعى لضم المغربي أشرف حكيمي

يتصدر المغربي أشرف حكيمي، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة اهتمامات الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الراهنة.



وحسب صحيفة "le10sport" فإن قلب حكيمي البالغ من العمر 24 عاماً، ما زال معلقاً بالعودة إلى ريال مدريد هذا الصيف، لكن صعوبة إتمام الصفقة دفعته للانفتاح على فكرة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز والتطور تحت قيادة غوارديولا.



ولا يعارض باريس سان جيرمان فكرة التخلي عن حكيمي، لكن النادي الفرنسي يشترط الحصول على مقابل مالي كبير نظير التخلي عن مدافعه المغربي الشاب، وهو الأمر الذي أبدى مانشستر سيتي استعداداً للالتزام به من خلال دفع ما يقرب من 70 مليون يورو في الصفقة.



وتحظى صفقة حكيمي بشعبية كبيرة داخل أروقة مانشستر سيتي في الوقت الراهن، باعتباره المعوض الأمثل للراحل المنتظر كايل ووكر صوب بايرن ميونخ الألماني، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق على الجوانب الشخصية للصفقة.



وبدا حكيمي متحمساً في الوقت الحالي لفكرة اللعب تحت قيادة غوارديولا الذي ينظر إليه كأحد أفضل المدربين في العالم خلال الوقت الراهن، خاصة بعد حصده ثلاثية تاريخية مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي.



ومن المنتظر أن يحسم باريس سان جيرمان موقفه قريبًا من فكرة بيع حكيمي، وسط معلومات تؤكد أن النادي الفرنسي لا يمانع ذلك، في ظل رغبته بإحداث ثورة داخل صفوفه بعد رحيل ليونيل ميسي وسيرخيو راموس واقتراب كيليان مبابي ونيمار جونيور من المغادرة أيضًا.



جدير بالذكر أنّ حكيمي في موسم 2022-23، مع باريس سان جيرمان شارك في 39 مباراة بمُختلف المُسابقات، وأسهم في 11 هدفًا، بعد تسجيله 5 أهداف وصناعته 6 أهداف آخرين.

المصدر / فلسطين اونلاين