النائب "قرعاوي": إرهاب المستوطنين في الضفة بدعم من حكومة الاحتلال المتطرفة

قال النائب فتحي قرعاوي إن "الارتفاع المستمر في وتيرة اعتداءات المستوطنين على المواطنين والسكان في الضفة الغربية، يأتي في ظل حماية قوات الاحتلال لهم وحكومة يمينية متطرفة قائمة على الفكر الاستيطاني".

وشدد قرعاوي على ضرورة أن "تكون هناك ردة فعل فلسطينية للتصدي لإرهاب قطعان المستوطنين، وإيقافهم عند حدهم، وإلا فإن هذا العدوان سوف يستمر ولن يتوقف".

وأشار إلى أن هذا التصعيد يأتي في ظل عدم قدرة السلطة على القيام بواجبها تجاه حماية شعبها ومنع الاعتداء عليهم، مؤكداً أن مناشدة العالم للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وطلب حماية لا يكفي وحده.

وأحرق مستوطنون اليوم الاثنين مركبات الأهالي وخّطوا عبارات عنصرية في بلدة "أبو غوش" بالقدس، فيما اقتلع مستوطنون عشرات الأشجار ودمّروا محاصيل زراعية في منطقة البويرة شرق الخليل، إلى جانب تخريب معرشات العنب والسياج المحيط بالمزارع وخط شعارات عنصرية على جدران الأراضي.

كما أتلف مستوطنون محاصيل زراعية شرق يطا جنوب الخليل، ورعوا ماشيتهم في أراضي المواطنين بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين