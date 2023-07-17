فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأسبارتام والسرطان.. أشهر المحليات الصناعية في قفص الاتهام

النائب "قرعاوي": إرهاب المستوطنين في الضفة بدعم من حكومة الاحتلال المتطرفة

فيلم وثائقي حول مهندس العبوات علي الغول

النائب "حلايقة": الاعتقال السياسي بحق الطلبة إمعان في القمع ويجب إيقافه

مصرع 9 أشخاص إثر انهيار عقارين في مصر

تفاصيل إعلان إنتر ميامي التعاقد مع ميسي

تقرير يكشف: قلق إسرائيلي من ضعف انتماء الشباب وتزايد التفكير بالهجرة

الاحتلال يقتحم مدرسة في القدس المحتلة

إصابة 5 مستوطنين قرب عزون شرق قلقيلية

المباحث العامة تضبط ورشتين لتصنيع المفرقعات الخطرة بغزة

بحاجة لتصدي فلسطيني

النائب "قرعاوي": إرهاب المستوطنين في الضفة بدعم من حكومة الاحتلال المتطرفة

17 يوليو 2023 . الساعة 18:36 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

قال النائب فتحي قرعاوي إن "الارتفاع المستمر في وتيرة اعتداءات المستوطنين على المواطنين والسكان في الضفة الغربية، يأتي في ظل حماية قوات الاحتلال لهم وحكومة يمينية متطرفة قائمة على الفكر الاستيطاني".

وشدد قرعاوي على ضرورة أن "تكون هناك ردة فعل فلسطينية للتصدي لإرهاب قطعان المستوطنين، وإيقافهم عند حدهم، وإلا فإن هذا العدوان سوف يستمر ولن يتوقف".

وأشار إلى أن هذا التصعيد يأتي في ظل عدم قدرة السلطة على القيام بواجبها تجاه حماية شعبها ومنع الاعتداء عليهم، مؤكداً أن مناشدة العالم للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وطلب حماية لا يكفي وحده.

وأحرق مستوطنون اليوم الاثنين مركبات الأهالي وخّطوا عبارات عنصرية في بلدة "أبو غوش" بالقدس، فيما اقتلع مستوطنون عشرات الأشجار ودمّروا محاصيل زراعية في منطقة البويرة شرق الخليل، إلى جانب تخريب معرشات العنب والسياج المحيط بالمزارع وخط شعارات عنصرية على جدران الأراضي.

كما أتلف مستوطنون محاصيل زراعية شرق يطا جنوب الخليل، ورعوا ماشيتهم في أراضي المواطنين بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#استيطان #مستوطنون #فتحي القرعاوي #اعتداءات المستوطنين #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023