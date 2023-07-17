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مصرع 9 أشخاص إثر انهيار عقارين في مصر

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بالفيديو والصور مصرع 9 أشخاص إثر انهيار عقارين في مصر

17 يوليو 2023 . الساعة 17:58 بتوقيت القدس
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مصرع 9 أشخاص إثر انهيار عقارين في مصر

ارتفع عدد قتلى انهيار عقار في العاصمة القاهرة، الإثنين، إلى 9 أشخاص، فيما تتواصل عمليات البحث تحت الأنقاض.

جاء ذلك في حصيلة أولية نشرتها صحيفة الأهرام الحكومية، للحادث الذي يأتي غداة انهيار عقار آخر شمالي مصر أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 13 أخرين.

 

وبحسب الصحيفة، "شهدت منطقة حدائق القبة، صباح الإثنين، انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق بمنطقة حدائق القبة، أدى إلى مصرع 9 أشخاص".

وأضاف "انتقلت قوات الحماية المدنية لانتشال الضحايا من أسفل الأنقاض، وحتى الآن تمكنت من انتشال 9 جثامين أسفل الأنقاض وأصيب 4 آخرون"، دون توضيح عدد قاطني العقار أو الضحايا المحتملين تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق كشفت وسائل إعلام مصرية، منها "صحيفة اليوم السابع" الخاصة، عن انهيار العقار ذاته، ومصرع 5 أشخاص وبدء أعمال بحث عن آخرين تحت الأنقاض، دون ذكر سبب الانهيار.

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ويأتي الحادث غداة انهيار عقار بمدينة رشيد شمال مصر، أسفر عن "4 وفيات و13 مصابا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المصرية، مساء الأحد.

وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي و6 يوليو/ تموز الجاري، انهار عقاران في الإسكندرية، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين، وفتحت السلطات المختصة تحقيقا في الحادثين.

ويرتبط أغلب انهيارات العقارات في مصر عادة بعدم الالتزام بقوانين البناء أو التصدع وعدم إخلاء العقار المتضرر.

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المصدر / الأناضول
#القاهرة #مصر #انهيار عقار

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