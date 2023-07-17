الاحتلال يقتحم مدرسة في القدس المحتلة

اقتحمت مخابرات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة "دار الطفل العربي" في القدس المحتلة، بحجة البحث عن مطلوبين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال فتشت مرافق المدرسة بشكل استفزازي، اليوم الإثنين، قبل أن تنسحب منها دون أن تعتقل أحدًا من داخلها.

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يذكر أن مدرسة "دار الطفل العربي" أنشأت عام 1948 على يد المربية الفلسطينية الراحلة، هند الحسيني، التي وهبت منزلها ليكون مأوى وروضة لخمسة وخمسين طفلا ممن استشهد آباؤهم في مذبحة دير ياسين، وعملت على توسعة البناء المخصص للمدرسة وأضافت العديد من المرافق الأساسية والضرورية لها بعد ذلك.







المصدر / فلسطين أون لاين