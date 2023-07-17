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إصابة 5 مستوطنين قرب عزون شرق قلقيلية

17 يوليو 2023 . الساعة 17:12 بتوقيت القدس
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إصابة 5 مستوطنين رشقاً بالحجارة قرب عزون شرق قلقيلية

أصيب خمسة مستوطنين اليوم الاثنين، جراء رشقهم بالحجارة قرب بلدة عزون شرق محافظة قلقيلية، فيما جرى نقل مستوطنة إلى مستشفى "مئير".

ووقعت الإصابات في صفوف المستوطنين على شارع 55 بالقرب من بلدة عزون، الواقعة إلى المنطقة الشرقية من قلقيلية.

وتسببت المواجهات إلى أضرار في عدد من مركبات المستوطنين، جراء رشقها أيضاً بالحجارة قرب بلدة عزون.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، وسجلت 10 أعمال للمقاومة، أدت إلى وقوع 3 إصابات في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" ثلاث عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء مفرقعات نارية، وتصدي لاعتداءات المستوطنين، ومواجهات في 4 نقاط متفرقة بالضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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