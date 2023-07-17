المباحث العامة تضبط ورشتين لتصنيع المفرقعات الخطرة بغزة

ضبطت الدوائر المختصة في المباحث العامة بالشرطة ورشتين لتصنيع المفرقعات الخطرة بغزة ورفح، وصادرت 3500 قطعة مفرقعات و24 كجم مواد خام، خلال عدة مهام بمحافظات غزة.

وتأتي هذه الإجراءات نظرًا لخطورة هذه المواد فهي تؤدي في كثير من الأحيان لبتر أطراف مستخدميها وإحداث حروق، إلى جانب الخوف والذعر الذي تسببه للمواطنين، وفق الشرطة.

وفي التفاصيل، بينت المباحث أنها دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة في محافظة غزة ضبطت داخل ورشة تعود للمدعو عدنان (ض)، 24 كيلو غرام من مادة الماغنيسيوم التي تكفي لصناعة 3 آلاف قطعة من المفرقعات الخطرة، إضافة إلى ضبط مواد خام وأدوات تستخدم في التجهيز لصناعتها.

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في حين ضبطت دائرة مباحث محافظة شمال غزة قسم بيت حانون بالاشتراك مع الشرطة، 700 قطعة من المفرقعات النارية الخطرة بالمحافظة.

وبينت مباحث شمال غزة أنها ضبط الكمية المذكورة في مكتبة (م. ش)، وذلك خلال جولة تفتيشية لضبط المفرقعات الخطرة في المحافظة.

من جانبها، ضبطت دائرة مباحث محافظة خانيونس قسم الشرقية بالاشتراك مع دائرة مباحث التموين، 800 قطعة من المفرقعات النارية الخطرة بالمحافظة.

وبينت المباحث أنها ضبط الكمية المذكورة بحوزة التاجرين (م. ن) (ح. ق)، وذلك خلال محاولة بيع هذه المواد للمواطنين.

بدورها، ضبطت دائرة مباحث التحري المركزي بمحافظة رفح، بالاشتراك مع قسم مباحث تل السلطان، والشرطة النسائية، ورشة لصناعة المفرقعات الخطرة بالمحافظة.

وبينت المباحث أنها ضبطت الورشة فوق منزل المواطن محمد (ز)، حيث عثر بداخلها على 2060 قطعة من المفرقعات النارية الخطرة، إضافة إلى ضبط مواد خام وأدوات تستخدم في التجهيز لصناعتها.

ولفتت إلى أنه تم إحالة ملفات القضايا والمضبوطات للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.

يشار إلى أن الإدارات المختصة بالشرطة خاصة المباحث العامة كثفت جهودها من أجل مصادرة المفرقعات الخطرة وإغلاق الورش التي تقوم بتصنيعها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يقوم بتصنيعها وترويجها، تزامنا مع قرب الإعلان نتائج الثانوية العامة.















المصدر / فلسطين أون لاين