النائب"زعارير": تصعيد الاحتلال ومستوطنيه لن يُقابل إلا بالمواجهة

أكد النائب باسم زعارير أن تصعيد الاحتلال والمستوطنين لن يجر سوى التصعيد، وأن الشعب الفلسطيني لا يركع ولن يتنازل عن حقه إذا ما أثخن الاحتلال فيه الجراح، وواصل اعتداءاته.

وشدد أن عملية "تقوع" التي حدثت أمس الأحد، امتداد طبيعي ومتوقع من المقاومة التي تجري الآن في الضفة ولا سيما شمالها.

ورأى أن الحل الوحيد لجلب الهدوء في الضفة هو رحيل المستوطنين مصدر الشرور والتخريب والذين يهاجمون الأهالي والبلدات، ويدنسون المقدسات في ظل حماية من حكومتهم.

اقرأ أيضا: كتيبة جنين تصدر بيانًا شديد اللهجة ضد السلطة في الضفة

وطالب السلطة بحفظ أمن الشعب الفلسطيني وإيقاف كافة أنواع التنسيق الأمني مع الاحتلال والتوجه للمؤسسات الدولية لوقف الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا الشعب الفلسطيني في الضفة لأخذ الحيطة والحذر والتكاتف من أجل صدّ هجمات المستوطنين بكل السبل المتاحة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" أمس الأحد 10 أعمال للمقاومة، أدت إلى وقوع 3 إصابات في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين، شملت ثلاث عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء مفرقعات نارية، وتصديا لاعتداءات المستوطنين، ومواجهات في 4 نقاط متفرقة بالضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين