وظائف شاغرة في جمعية برامج التربية للطفولة المبكرة

إعلان توظيف صادر عن جمعية برامج التربية للطفولة المبكرة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة وذلك وفقا لما يلي:

أولاً: وظيفة ( آذن/ة روضة )

شروط التسجيل

1- أن يكون المتقدم على حسن سير وسلوك .

2- أن يكون المتقدم قادر على تحمل ضغط العمل والعمل بروح الفريق .

3- أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدم عن السادس الابتدائي ولا يزيد عن التوجهي .

4- أن يكون المتقدم لائقا صحيا وخاليا من الامراض.

5- يشترط أن يكون المتقدم من سكان المحافظة الوسطى لقطاع غزة أو الجنوب .

6- يشترط بأن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام.

ثانياً: وظيفة ( مربية أطفال )

المهارات المطلوبة

1- أن تكون المتقدمة لديها المعرفة الوثيقة بمنهجيات التربية.

2- أن تكون المتقدمة قادرة على تحمل ضغط العمل والعمل بروح الفريق.

3- أن يكون لدى المتقدمة القدرة على التعامل مع الأطفال .

4- أن يكون لدى المتقدمة القدرة على الاتصال والتواصل .

5- أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة معتمدة بالقاعدة النورانية .

6- أن تكون المتقدمة قادرة على اداة الوقت وانجاز المهام بالوقت المطلوب .

مؤهلات الوظيفة

1- أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة دبلوم على الأقل في التربية بمعدل لا يقل عن جيد جداً.

2- أن يكون لدى المتقدمة خبرة مثبتة لا تقل عن عامين في مجال رياض الأطفال .

3- أن تكون المتقدمة من سكان محافظة رفح .

4- يشترط بأن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام.

ثالثاً: وظيفة ( مديرة روضة )

المهارات المطلوبة

1- أن تكون المتقدمة لديها المعرفة الوثيقة بمنهجيات التربية وإدارة الرياض .

2- أن تكون المتقدمة قادرة على تحمل ضغط العمل والعمل بروح الفريق.

3- أن يكون لدى المتقدمة مهارات عالية في استخدام الانترنت وبرامج مايكروسفت أوفيس

4- أن يكون لدى المتقدمة القدرة على الاتصال والتواصل

5- أن يكون لدى المتقدمة القدرة على إعداد تقارير دورية وتزويد الادارة بها .

6- أن تكون المتقدمة قادرة على اداة الوقت وانجاز المهام بالوقت المطلوب

مؤهلات الوظيفة

1- أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس على الأقل في التربية بمعدل لا يقل عن جيد جداً.

2- أن يكون لدى المتقدمة خبرة مثبتة لا تقل عن عامين في مجال إدارة رياض الأطفال .

3- أن تكون المتقدمة من سكان المحافظة الوسطى لقطاع غزة أو الجنوب .

4- يشترط بأن لا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف السابقة من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/yQS53KhJMHy8TQZW9

- ينتهى التسجيل للوظائف بتاريخ 24/7/2023