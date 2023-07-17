وظائف شاغرة في جمعية برامج التربية للطفولة المبكرة

إعلان توظيف صادر عن جمعية برامج التربية للطفولة المبكرة تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة وذلك وفقا لما يلي:
أولاً: وظيفة ( آذن/ة روضة )
شروط التسجيل
1- أن يكون المتقدم على حسن سير وسلوك .
2- أن يكون المتقدم قادر على تحمل ضغط العمل والعمل بروح الفريق .
3- أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدم عن السادس الابتدائي ولا يزيد عن التوجهي .
4- أن يكون المتقدم لائقا صحيا وخاليا من الامراض.
5- يشترط أن يكون المتقدم من سكان المحافظة الوسطى لقطاع غزة أو الجنوب .
6- يشترط بأن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام.
ثانياً: وظيفة ( مربية أطفال )
المهارات المطلوبة
1- أن تكون المتقدمة لديها المعرفة الوثيقة بمنهجيات التربية.
2- أن تكون المتقدمة قادرة على تحمل ضغط العمل والعمل بروح الفريق.
3- أن يكون لدى المتقدمة القدرة على التعامل مع الأطفال .
4- أن يكون لدى المتقدمة القدرة على الاتصال والتواصل .
5- أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة معتمدة بالقاعدة النورانية .
6- أن تكون المتقدمة قادرة على اداة الوقت وانجاز المهام بالوقت المطلوب .
مؤهلات الوظيفة
1- أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة دبلوم على الأقل في التربية بمعدل لا يقل عن جيد جداً.
2- أن يكون لدى المتقدمة خبرة مثبتة لا تقل عن عامين في مجال رياض الأطفال .
3- أن تكون المتقدمة من سكان محافظة رفح .
4- يشترط بأن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام.
ثالثاً: وظيفة ( مديرة روضة )
المهارات المطلوبة
1- أن تكون المتقدمة لديها المعرفة الوثيقة بمنهجيات التربية وإدارة الرياض .
2- أن تكون المتقدمة قادرة على تحمل ضغط العمل والعمل بروح الفريق.
3- أن يكون لدى المتقدمة مهارات عالية في استخدام الانترنت وبرامج مايكروسفت أوفيس
4- أن يكون لدى المتقدمة القدرة على الاتصال والتواصل
5- أن يكون لدى المتقدمة القدرة على إعداد تقارير دورية وتزويد الادارة بها .
6- أن تكون المتقدمة قادرة على اداة الوقت وانجاز المهام بالوقت المطلوب
مؤهلات الوظيفة
1- أن تكون المتقدمة حاصلة على درجة البكالوريوس على الأقل في التربية بمعدل لا يقل عن جيد جداً.
2- أن يكون لدى المتقدمة خبرة مثبتة لا تقل عن عامين في مجال إدارة رياض الأطفال .
3- أن تكون المتقدمة من سكان المحافظة الوسطى لقطاع غزة أو الجنوب .
4- يشترط بأن لا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام.
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظائف السابقة من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/yQS53KhJMHy8TQZW9
- ينتهى التسجيل للوظائف بتاريخ 24/7/2023