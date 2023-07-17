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أبو كويك يدعو للتكاتف ومجابهة اعتداءات المستوطنين بالضفة

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أبو كويك يدعو للتكاتف ومجابهة اعتداءات المستوطنين بالضفة

17 يوليو 2023 . الساعة 14:46 بتوقيت القدس
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استهجن القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك، اليوم الإثنين، اعتداءات المستوطنين المتواصلة في الضفة والقدس المحتلتين، داعيًا للمجابهةِ والتصدّي وتصعيد المقاومة.

وشدد أنّ اعتداءات المستوطنين لن ترهب الشعب الفلسطيني، محمّلا حكومة الاحتلال مسؤولية الاعتداءات المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس.

وطالب أبو كويك في تصريح صحفي، أجهزة السلطة بأداء دورها في حماية الشعب الفلسطيني من المستوطنين، الذين يعتدون ليلًا ونهارًا على القرى والبلدات الفلسطينية.

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وتابع" نرى أجهزة السلطة صامتة ومتفرجة عند تغّول الاحتلال ومستوطنيه، في حين تنشط في ملاحقة أبناء شعبنا والطلبة الذين يمارسون نشاطهم الطلابي.."

وأشاد بنموذج "كوبر" التي تصدّت للاستيطان بالإرباك الليلي ومشاغلة الاحتلال ومستوطنيه، حتى أفشلت مخططه في إقامة البؤرة الاستيطانية.

وأشاد بمقاومة الشعب الفلسطينية وحاضنته الشعبية في مواجهة الاحتلال الصهيوني وجموع مستوطنيه، داعيًا للوحدة والتكاتف من أجل مجابهة المستوطنين واعتداءاتهم.

وأحرق مستوطنون اليوم الاثنين مركبات الأهالي وخّطوا عبارات عنصرية في بلدة "أبو غوش" بالقدس.

واقتلع مستوطنون عشرات أشجار الكرمة ودمّروا محاصيل زراعية، في منطقة البويرة شرق الخليل، كما شملت أعمال التخريب معرشات العنب والسياج المحيط بالمزارع وخط شعارات عنصرية على جدران الأراضي.

كما أتلف مستوطنون محاصيل زراعية شرق يطا جنوب الخليل ورعوا ماشيتهم في أراضي المواطنين بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الضفة الغربية #حسين أبو كويك

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