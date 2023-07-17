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حماس تهنّئ جنوب أفريقيا بذكرى "يوم نيلسون مانديلا العالمي"

17 يوليو 2023 . الساعة 14:38 بتوقيت القدس
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هنَّأ رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس د. موسى أبو مرزوق سفير جنوب أفريقيا لدى فلسطين شون "باينيفيلدت" بمناسبة ذكرى "يوم نيلسون مانديلا العالمي".

جاء ذلك خلال رسالة تهنئة من أبو مرزوق نيابة عن قيادة حركة حماس إلى سفير جنوب أفريقيا في الأراضي الفلسطينية، كذلك إلى عائلة مانديلا، ومؤسسة مانديلا، والسيد زويليفليل مانديلا أمير البيت الملكي عضو الجمعية الوطنية بجنوب أفريقيا.

وقال: "إن هذا اليوم الخاص مُكرَّس لتكريم إرث أحد أعظم القادة في التاريخ، حيث أحدثت جهود مانديلا والتزامه وتضحياته من أجل الحرية تأثيراً لا يمحى على العالم".

وأضاف أبو مرزوق: "أن قيادة مانديلا الاستثنائية وجهده الدؤوب في الكفاح ضد الفصل العنصري أصبحت مصدر إلهام لجميع أحرار العالم"، منوّهاً بأن فلسطين وجنوب أفريقيا تشتركان في كثير من قصص النضال والتحرر، مستذكراً كلمة نيلسون مانديلا الشهيرة: "حريتنا لا تكتمل بدون حرية الفلسطينيين".

وبيَّن أن الاحتفال باليوم الدولي لنيلسون مانديلا يشكل تذكيراً بأهمية مواصلة العمل من أجل التحرّر ليصبح العالم أكثر عدلاً وإنصافاً، داعياً إلى تكاتف الجميع لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية لا ينتقص من حقوق الفلسطينيين التاريخية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #جنوب أفريقيا #موسى أبو مرزوق #نيلسون مانديلا

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