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محامٍ يتلقى تهديدات بإسكات صوته بعد تفنيده ادّعاءات عدم وجود معتقلين سياسيين بالضفة

17 يوليو 2023 . الساعة 14:31 بتوقيت القدس
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المحامي فريد الأطرش يحمل جثمان المعارض الذي اغتالته قوات أمن السلطة نزار بنات

أعلن المحامي فريد الأطرش، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، جنوبي الضفة الغربية، تلقيه تهديدات بعد تفنيده لتصريحات الناطق باسم الأجهزة الأمنية بعدم وجود معتقلين سياسيين في سجونها.

وقال المحامي "الأطرش" في تصريح نشره على صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين: وصلتني تهديدات مبطَّنة أن هنالك جهات من فوق ستسعى لإسكات صوتي بأي وسيلة".

وأضاف: "أتمنى أن لا يكون الحديث صحيحًا وإذا كان صحيحًا لكل حادثة حديث".

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وتمارس أجهزة أمن السلطة حالة قمع بحق النشطاء من معارضيها في الرأي، والمتحدّثين عن حالات فسادها والمفندين لادَّعاءتها بشأن الحريات والاعتقالات السياسية.

واعتقلت مؤخرًا، الناشط والصحفي عقيل عووادة لتفرج عنه لاحقًا بعد الضغط الإعلامي الممارس، بعد تفنيده ادّعاءات المتحدث باسم الحكومة حول عدم وجود معتقلين سياسيين في الضفة الغربية.

ووصلت أجهزة أمن السلطة في بعض الحالات لقتل المعارضين لها والناشطين السياسيين، كما جرى مع الناشط نزار بنات.

وكشفت صحيفة فلسطين في تحقيق نشر قبل أيام من تعمّد ممارسة السلطة لحالات القمع والارتهان لسياسة الأمني مع الاحتلال وملاحقة النشطاء ومحاورتهم بـ"الرصاص".

المصدر / فلسطين أون لاين
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