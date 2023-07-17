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3 ملفات على طاولة لجنة شؤون اللاعبين باتحاد كرة القدم

17 يوليو 2023 . الساعة 13:56 بتوقيت القدس
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اجتماع سابق للجنة شؤون اللاعبين
غزة/ مؤمن الكحلوت:

تعمل لجنة شؤون اللاعبين باتحاد كرة القدم على حسم 3 ملفات شائكة، حسب القوانين واللوائح المعمول بها في الاتحاد.

ويتنازع ناديا شباب وخدمات رفح للحصول على خدمات اللاعب سامي قعدان، والمُقيد على كشوفات نادي كيما أسوان المصري.

ووقع اللاعب على كشوفات نادي شباب رفح وحصل على مبلغ مالي كمقدّم عقد، حيث ينتظر النادي عودة اللاعب من جمهورية مصر العربية، والحصول على المخالصة المالية من ناديه المصري من أجل قيده في كشوفاته باتحاد كرة القدم، علمًا أن النادي قدَّم أوراق اللاعب للجنة شؤون اللاعبين في وقت سابق.

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وسجَّل نادي خدمات رفح اللاعب قعدان في قائمته للموسم القادم، حيث يستند النادي على الورقة التي تحمل توقيع اللاعب، أنه في حال عودته للعب في قطاع غزة، يعود تلقائياً على كشوفات نادي خدمات رفح.

ورفض اتحاد كرة القدم قيد اللاعب نادر موسى المحترف في الدوري المصري، على كشوفات نادي شباب رفح لحين إثبات أصوله الفلسطينية، حيث ينص القانون على منع قيد اللاعبين المحترفين في الدوريات المحلية.

ويسعى اتحاد الكرة لحل الإشكالية بين ناديي الرباط وأهلي النصيرات، حيث حصل الأول على لاعبين لمدَّة موسمين، في حين يؤكد الثاني أن الاتفاق كان لموسم واحد فقط.

ومن المتوقَّع أن يحسم الاتحاد جميع الملفات خلال الأيام القادمة، لحين اكتمال باقي الأوراق في جميع الملفات.

#كرة القدم #اتحاد كرة القدم #لجنة شؤون اللاعبين

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