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تنويه مهم من دائرة الجرائم الإلكترونية بالشرطة للمواطنين بغزة

17 يوليو 2023 . الساعة 12:11 بتوقيت القدس
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تنويه مهم من دائرة الجرائم الإلكترونية بالشرطة للمواطنين بغزة

حذَّرت دائرة الجرائم الإلكترونية في المباحث العامة بجهاز الشرطة، اليوم الإثنين، من التعاطي مع أشخاص يقومون بالاتصال ببعض المواطنين، ويطلبون إرسال مبالغ مالية عبر المحفظة الإلكترونية بدعوى فتح حساب بنكي لتقديم مساعدات مالية أو منح طلابية.

وقالت الدائرة في تصريح لها، إنه بالمتابعة تبيَّن أن هذه الجهات مُحتالون من خارج قطاع غزة يجمعون الأموال بطرق غير شرعية عبر النصب والاحتيال.

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وأكدت على المواطنين بضرورة الحذر وعدم التعاطي مع أيَّة اتصالات وطلبات مجهولة المصدر.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #شرطة #الجرائم الإلكترونية

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