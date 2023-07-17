أمن السلطة يعتقل نجل قيادي في حركة "حماس" بنابلس

اعتقلت أجهزة أمن السلطة، صباح اليوم الإثنين، الشاب صلاح عصفور، نجل القيادي في حركة حماس بنابلس عدنان عصفور.

ويأتي هذا الاعتقال ضمن حملة مستمرة تقودها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، تجاه عناصر ونشطاء وقيادات حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وبحسب "لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة" نفذت أجهزة أمن السلطة 411 انتهاكاً في الضفة الغربية، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي.

وأمس الأحد، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن استمرار السلطة وأجهزتها الأمنية في سياسة الاعتقالات، يمثل خروجاً عن الإجماع الوطني، والذي من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على اجتماع الأمناء العامين المزمع عقده في القاهرة نهاية الشهر الحالي.

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ودان المتحدث باسم الحركة طارق سلمي في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، سياسة الاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة أمن السلطة، مطالباً إياها بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجونها.

ونفذت أجهزة السلطة نفذت حملة اعتقالات واسعة في بلدة جبع جنوب جنين، وعرف من بين المعتقلين الأسير المحرَّر المجاهد مراد ملايشة قائد كتيبة جبع، والمجاهد محمد علاونة أحد قادة كتائب شهداء الأقصى والأسير المحرَّر عيد حمامرة، والشاب مؤمن فشافشة والشاب عماد خليلية ومحمد ملايشة.

المصدر / فلسطين أون لاين