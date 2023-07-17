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رابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 بفلسطين وخارجها

17 يوليو 2023 . الساعة 08:52 بتوقيت القدس
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رابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين وخارجها
غزة/ محمد زقوت

تتقدم صحيفة فلسطين ونافذتها الإلكترونية موقع "فلسطين أون لاين" بأجمل التهاني وأحر التبريكات من الطلبة الناجحين في امتحانات الثانوية العامة توجيهي لسنة 2022-2023.

وتتيح فلسطين أون لاين لطلبة الثانوية العامة التوجيهي لهذا العام، رابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي.. اضـغط هــــــــــنا وبالأسماء وأرقام الجلوس، ورابط فحص بوزارة التربية والتعليم برقم الجلوس فقط، ولا صحة لإمكانية البحث عن النتائج بالأسماء من خلال رابط الوزارة.

وسيتم تفعيل روابط الفحص من قبل الوزارة يوم الخميس القادم الساعة التاسعة صباحًا، كما أعلنت الوزارة في مؤتمرها الصحفي.

رابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 في فلسطين وخارجها، اضغط هـــــــــــــــــــــــنا

 

المصدر / فلسطين أون لاين + مواقع إلكترونية
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