هل هو هجوم سيبراني؟ تعطّل حركة القطارات في مناطق عدَّة بـ(إسرائيل)

أورد الإعلام العبري، صباح اليوم الإثنين، أخبارًا ذكر فيها تعطّل حركة القطارات في مناطق عدَّة بدولة الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق مصادر الإعلام العبري، فإن المسؤولين الإسرائيليين تذرَّعوا بوجود خلل في شبكة الكهرباء، مع عدم ذكر أي أسباب أخرى.

ومؤخرًا تكرَّرت حوادث تعطّل حركة القطارات في دولة الاحتلال، فيما يرجع مراقبون الأمر لإمكانية وجود هجوم سيبراني.

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المراقبون أكدوا أنه ليس من مصلحة سلطات الاحتلال الاعتراف بوقوع هجوم سيبراني طالما من الممكن التعايش مع نتائجه وإصلاحه.

وفي 27 إبريل/ نيسان الماضي قُطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في أنحاء دولة الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب هجوم سيبراني.

ومن بين المناطق التي قطع عنها الكهرباء، (تل أبيب)، بئر السبع، الخضيرة، "بيتاح تيكفا"، عكا، وغيرها.

وجاء الانقطاع بشكل متزامن في العديد من المدن من شمال (تل أبيب) إلى جنوبها، غير أن مسؤولًا إسرائيليًّا استبعد أن يكون سبب انقطاع الكهرباء هجومًا سيبرانيًّا.

وبالتزامن مع انقطاع الكهرباء، نشر قراصنة الإنترنت "أنونيموس سودان" في تلغرام: "هل العتمة جميلة، يا (إسرائيل)؟ هل لديكم كهرباء؟ هل هذا الهجوم جيد؟ هل تريدون المزيد؟ هل تريدون تعطيل الإنترنت والاتصالات؟ مهاجمة الكهرباء كان لمجرد التسلية".

المصدر / فلسطين أون لاين