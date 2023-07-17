العد التنازلي لإعلان نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 فلسطين

حددت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، موعد إعلان نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023، يوم الخميس الموافق 20 - 7- 2023.

وأكدت الوزارة في تصريح صحفي، أنّ مؤتمر إعلان النتائج سيكون الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس القادم، حيث سيكون من الممكن لكل مشترك في الامتحانات الثانوية العامة توجيهي لهذا العام، إمكانية معرفة نتيجته وكشف علاماته من خلال رابط فحص نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023.. انقر هـــــــــنا.

وبلغ عدد المتفدمين لامتحانات الثانوية العامة توجيهي في فلسطين قرابة (87826) حسب ما إعلان الوزارة، ومُوزّعين على النحو الآتي:

الفرع العلمي 24540.

الفرع الأدبي 54641.

فرع الريادة والأعمال 3917.

الفرع الشرعي 1242.

الفروع المهنية 3486.

العد التنازلي إعلان نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023

يوضح رابط وزارة التربية والتعليم في فلسطين، المعتمد لفحص نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023، الوقت المتبقي من أيام وساعات وحتى ثواني، على موعد إعلان النتائج والمؤتمر الصحفي التي أعلنت الوزارة عنه في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم الخميس القادم.



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المصدر / فلسطين أون لاين + مواقع إلكترونية