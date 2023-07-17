الطقس: أجواء شديدة الحرارة في أرجاء فلسطين

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، شديد الحرارة في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 6-7 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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طقس الاثنين 17 يوليو

وهذه الليلة يكون الجو حارا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الثلاثاء 18 يوليو

ويوم غد الثلاثاء، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأربعاء 19 يوليو

بينما يوم الأربعاء، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الخميس 20 يوليو

والخميس المقبل، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين