الاحتلال يشن حملة مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة مداهمات في مناطق متفرقة بـ الضفة الغربية، تخللها اعتقالات وإصابات.

ووفق مصادر محلية، أصيب عدد من المواطنين، واعتقل عدد آخر خلال الحملة.

وأعلن عن إصابة شاب بالرصاص الحي، وعدد آخر بالاختناق، خلال مواجهات وقعت في مخيم عقب جبر بمدينة أريحا.

ووفق المصادر ذاتها، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد وهدان عقب اقتحام منزل عائلته في المخيم، قبل أن تقتاده إلى جهة مجهولة، فيما اعتقلت الشاب عودة أبو جوهر عقب اقتحام منزله في مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.

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وفي الخليل جنوبي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صبري بسام النجار عقب اقتحام منزله في منطقة وادي أبو كتيلة، والتي شهدت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وكذلك اعتقلت الشبان ثائر عوض ومحمد عوض ونديم صبارنة عقب اقتحام منازلهم في بلدة بيت أمر شمال الخليل، والتي شهدت هي الأخرى مواجهات شملت إحراق برج عسكري لقوات الاحتلال.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حملتها، الشابين محمد أبو الرز ونصر الله اللولو بعد اقتحام منزليهما في بلدة بيرزيت، بينما اعتقل الشاب إبراهيم ضراغمة الشوعاني بعد اقتحام منزله في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين