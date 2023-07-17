فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مدة غياب لاعبو المنتخب الأولمبي عن فرقهم في الدوري الممتاز

"الجهاد الإسلامي": الاعتقالات السياسية تمثل خروجاً عن الإجماع الوطني

اجتماع طارئ لأندية الدرجة الممتازة

الاحتلال يُعيد قوارب صيد اختطفها من بحر غزة

هل يمكن إزالة حصوات المرارة بدون جراحة؟ أخصائية تجيب

عملية "تقوع".. مقاومة متصاعدة ونوعية أفشلت منظومة أمن الاحتلال

قرار جديد من باريس سان جيرمان بشأن مبابي ونيمار

عشر عمليات للمقاومة في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

جريمة بشعة تهز ميشيغان

عرض إيطالي للمغربي حكيم زياش

رفقة المدرب المصدر

مدة غياب لاعبو المنتخب الأولمبي عن فرقهم في الدوري الممتاز

17 يوليو 2023 . الساعة 01:15 بتوقيت القدس
...
غزة / مؤمن الكحلوت:

استدعى الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي  "5" لاعبين من غزة، لقائمة الفدائي التي ستخوض  منافسات التصفيات الآسيوية التي ستقام في البحرين يوم 2 سبتمبر.


ويستعد اللاعبون الخمسة إبراهيم أبو عمير ومهند حسنين "خدمات رفح"، وأحمد كلاب وخالد النبريص "اتحاد خانيونس"، وعمرو رزق "غزة الرياضي"، لمغادرة غزة يوم 25 من أغسطس القادم للحاق بالمعسكر التدريبي للمنتخب.


وبات اللاعبون الخمسة من الركائز الأساسية في صفوف المنتخب الأولمبي في الفترة الأخيرة وخاضوا مع المنتخب بطولة غرب آسيا في العراق، ودورة الألعاب العربية في الجزائر.


وستفتقد أندية خدمات رفح واتحاد خانيونس وغزة الرياضي للاعبين الخمسة، وكذلك نادي اتحاد دير البلح لمدربه هاني المصدر، لـ6 جولات على الأقل في مرحلة الذهاب، حيث سيتواجد اللاعبون ضمن قائمة المنتخب المشاركة في التصفيات الآسيوية، وكذلك الأولمبياد التي تستضيفها الصين نهاية شهر سبتمبر وتستمر حتي الثامن من أكتوبر القادم.


وتنص لائحة اتحاد كرة القدم على عدم تأجيل مباريات رسمية للفرق، إلا في حال انضم 3 لاعبين لصفوف المنتخب الوطني على أن يكون بينهما حارس مرمى.


وقد يؤثر غياب اللاعبون الخمسة والمدرب المصدر على نتائج فرقهم خلال فترة غيابهم عن المسابقة، كونهم من الركائز الأساسية ولا يمكن الاستغناء عنها.

#اتحاد خانيونس #هاني المصدر #المنتخب الأولمبي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023