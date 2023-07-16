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"الجهاد الإسلامي": الاعتقالات السياسية تمثل خروجاً عن الإجماع الوطني

16 يوليو 2023 . الساعة 23:30 بتوقيت القدس
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صورة توثق اعتقال أجهزة السلطة للشهيد الشيخ خضر عدنان (أرشيفية)

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن استمرار السلطة وأجهزتها الأمنية في سياسة الاعتقالات، يمثل خروجاً عن الإجماع الوطني، والذي من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على اجتماع الأمناء العامين المزمع عقده في القاهرة نهاية الشهر الحالي.

ودان المتحدث باسم الحركة طارق سلمي في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، سياسة الاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة أمن السلطة، مطالباً إياها بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجونها.

وقال سلمي: "على السلطة اليوم إطلاق العنان لأبناء المقاومة والجماهير الفلسطينية، لإسقاط سياسات العدو الصهيوني ومواجهتها"، مشدداً على أن الاحتلال فشل في إنهاء ظاهرة المقاومة.

وأفادت مصادر محلية بأن أجهزة السلطة نفذت حملة اعتقالات واسعة في بلدة جبع جنوب جنين، وعرف من بين المعتقلين الأسير المحرر المجاهد مراد ملايشة قائد كتيبة جبع، والمجاهد محمد علاونة أحد قادة كتائب شهداء الأقصى والأسير المحرر عيد حمامرة، والشاب مؤمن فشافشة والشاب عماد خليلية و أ. محمد ملايشة

وبحسب "لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة" (أهلية) نفذت أجهزة أمن السلطة 411 انتهاكاً في الضفة الغربية، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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