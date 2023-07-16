اجتماع طارئ لأندية الدرجة الممتازة

غزة/ وائل الحلبي:

تعتزم أندية دوري الدرجة الممتازة عقد اجتماع طارئ يوم غد الاثنين، والذي ستناقش فيه الأندية موقفها من انطلاق الموسم الجديد في ظل عدم وجود رعاية للدوري.

وقال مصدر مسؤول لـ : إن الأندية قررت عقد الاجتماع بعد الجلسة التي جمعتهم باتحاد كرة القدم، مشيرا إلى أن ما طرحه الاتحاد فيما يتعلق بالرعاية ومنحة المجلس الأعلى دفع الأندية لبدء الترتيب لعقد الاجتماع.

وأوضح أن الاتحاد لم يعطي ردا واضحا حول وجود رعاية لبطولة الدوري الممتاز من عدمه، إلى جانب رفع يده عن منحة المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الأمر الذي أثار حفيظة الأندية.

وكان اتحاد الكرة اجتمع برؤساء أندية الدوري الممتاز لاطلاعهم على أخر الترتيبات المتعلقة لانطلاق بطولة كأس غزة والدوري الممتاز.

وجرت العادة في السنوات الماضية أن تعقد أندية الدوري الممتاز عدة اجتماعات مع قرب انطلاق الموسم وإعلان عدم المشاركة في الدوري، قبل أن يتم التفاهم مع الاتحاد على تسوية كافة الأمور وانطلاق البطولة بشكل طبيعي.