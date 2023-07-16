فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يُعيد قوارب صيد اختطفها من بحر غزة

هل يمكن إزالة حصوات المرارة بدون جراحة؟ أخصائية تجيب

عملية "تقوع".. مقاومة متصاعدة ونوعية أفشلت منظومة أمن الاحتلال

قرار جديد من باريس سان جيرمان بشأن مبابي ونيمار

عشر عمليات للمقاومة في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

جريمة بشعة تهز ميشيغان

عرض إيطالي للمغربي حكيم زياش

مانشستر يونايتد يتحرك للتعاقد مع نجم ريال مدريد

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

حمد: المقاومة في الضفة تفاجئ الاحتلال بأماكن غير متوقعة

الاحتلال يُعيد قوارب صيد اختطفها من بحر غزة

16 يوليو 2023 . الساعة 23:09 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يُعيد قوارب صيد اختطفها من بحر غزة

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة، أن طواقمها في قطاع غزة تسلمت مساء أمس واليوم الأحد، من طرف الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي مركبي جر لصيد الأسماك في عرض بحر غزة.

وأوضحت "الهيئة"، في بيان لها، مساء اليوم، ‫أن  المركبين تم الاستيلاء عليهما وسط البحر من قبل الاحتلال الإسرائيلي وحجزهما في ميناء "اسدود" (شمال القطاع) منذ مدة طويلة، مشيرة إلى أن طواقمها سلمت المركبين لأصحابهما في ميناء غزة، غرب المدينة.

وتحتجز قوات الاحتلال عدداً من قوارب الصيادين، كانت قد استولت عليها خلال مطاردتها لهم في عرض بحر غزة، في إطار حصارها المشدد على القطاع منذ 17 عاما.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #بحر غزة #صيادو غزة #مراكب صيد #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023