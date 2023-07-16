الاحتلال يُعيد قوارب صيد اختطفها من بحر غزة

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة، أن طواقمها في قطاع غزة تسلمت مساء أمس واليوم الأحد، من طرف الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي مركبي جر لصيد الأسماك في عرض بحر غزة.

وأوضحت "الهيئة"، في بيان لها، مساء اليوم، ‫أن المركبين تم الاستيلاء عليهما وسط البحر من قبل الاحتلال الإسرائيلي وحجزهما في ميناء "اسدود" (شمال القطاع) منذ مدة طويلة، مشيرة إلى أن طواقمها سلمت المركبين لأصحابهما في ميناء غزة، غرب المدينة.

وتحتجز قوات الاحتلال عدداً من قوارب الصيادين، كانت قد استولت عليها خلال مطاردتها لهم في عرض بحر غزة، في إطار حصارها المشدد على القطاع منذ 17 عاما.

المصدر / فلسطين أون لاين