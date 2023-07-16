قرار جديد من باريس سان جيرمان بشأن مبابي ونيمار

أكدت شبكة شبكة "RMC سبورت" التلفزيونية الفرنسية أنّ نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، يرغب في بيع البرازيلي نيمار جونيور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والاحتفاظ بالفرنسي كيليان مبابي في حال موافقته على تمديد عقده مع الفريق.



ويواجه نيمار مشكلات داخل غرف الملابس بالإضافة إلى هجوم جمهور النادي عليه سواء داخل الملعب أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أبدى الإسباني لويس إنريكي المدير الفني الجديد لسان جيرمان موافقته على قرار النادي النهائي بشأن النجم البرازيلي مهما كان.



وتطرقت الشبكة إلى مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي مؤكدة أنّ سان جيرمان لم يُغيّر موقفه من اللاعب حيث يرغب في الاحتفاظ بخدماته بشرط أن يوافق على تجديد تعاقده.



ويرتبط مصير الهولندي تشافي سيمونز العائد من آيندهوفن الهولندي إلى باريس سان جيرمان بكل المعطيات السابقة؛ إذ أقدم النادي على استعادته تحسبًا لرحيل واحد من الثنائي نيمار أو مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وإذا لم يغادر أي منهما فستتم إعارته هذا الصيف.



وانتقل سيمونز، أحد أبناء أكاديمية برشلونة، إلى الفريق الهولندي العام الماضي بعقد يمتد لخمس سنوات بعد انتهاء عقده مع البلوغرانا. وغادر إسبانيا لينضم إلى فريق العاصمة الفرنسية في 2019 قبل أن يشارك للمرة الأولى كلاعب محترف في 2021ـ، وفاز بالدوري وكأس فرنسا.



وكان نيمار ابن الـ31 عامًا قد انتقل إلى باريس سان جيرمان صيف 2017 قادمًا من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو، وينتهي عقده مع النادي الفرنسي صيف 2025، ويملك بندًا لتمديد عقده تلقائيًّا حتى 2027.

المصدر / فلسطين اونلاين