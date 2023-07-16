عشر عمليات للمقاومة في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، وسجلت 10 أعمال للمقاومة، أدت إلى وقوع 3 إصابات في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" ثلاث عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء مفرقعات نارية، وتصدي لاعتداءات المستوطنين، ومواجهات في 4 نقاط متفرقة بالضفة الغربية.

وفي مدينة القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال تخللها إلقاء مفرقعات نارية، وذلك بالحي الثوري بالمدينة.

وأطلق مقاومون النارس صوب قوات الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس، بينما جرى التصدي لاعتداءات المستوطنين في بورين وتم رشقهم بالحجارة.

وأسفرت العملية البطولية في بلدة "تقوع" عن إصابة 3 مستوطنين، جراء عملية إطلاق نار نفذها الأسير المحرر عمار النجار من الخليل، قبل أن يقوم جيش الاحتلال باعتقاله بعد محاصرة مسجد في بيت لحم.



وجرى استهداف قوات الاحتلال في بيت لحم بعبوات ناسفة، إلى جانب اندلاع مواجهات تخللها إلقاء حجارة.

وأطلق مقاومون فلسطينيون النار صوب مستوطنة "بيت عين" بمحافظة الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين